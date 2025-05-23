«Белавиа» объявила распродажу билетов в Дубай по цене от 576 рублей

«Белавиа» продает билеты в Дубай по специальной цене, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Так, «Белавиа» установлены спеццены на прямые и трансферные рейсы в Дубай и обратно. Билеты по специальной цене можно найти по 31 мая по тарифу «Промо».
Билеты из Минска в Дубай стоят от 576 белорусских рублей в одну сторону. А при покупке билетов туда-обратно установлена спеццена от 1042 белорусских рублей.
Кроме того, до 31 мая со скидкой 50% от тарифа будут продаваться билеты на трансферные направления: Москва — Минск — Дубай, Санкт-Петербург — Минск — Дубай.
Все нюансы применения тарифа — на сайте перевозчика.
Еще адвокат сказал, можно ли в поезде пассажиру с верхней полки сидеть на нижней.
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая в связи с окончанием учебного года.