«Предпочитаю суровое мужское кино»: актер Владимир Любимцев — о роли богатыря, отношениях с Пореченковым и любимых сказках

— Надо отдать должное ребятам, которые спроектировали эти детализированные костюмы: выглядят они здорово и мощно. Но справляться с таким облачением непросто. А у меня много боев с открытым лицом — каскадером не заменишь. Тут и десять минут выстоять трудно (детали врезаются в спину, в плечи), а мне приходилось носить костюм по несколько часов, двигаться в нем. Плюс было очень жарко, зато весело. И думаю, оно того стоило!