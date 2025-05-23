Перед судом предстанет житель Бобруйского района, обманувший в интернете более 90 человек

23 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Бобруйского района. Ему инкриминированы мошенничество в особо крупном размере и хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
С марта 2023 года по август 2024 года обвиняемый в различных мессенджерах и социальных сетях выдавал себя за работника компании, организующей популярную онлайн-лотерею. Посредством переписки в интернете он предлагал свою помощь в получении выигрышей и размещении денежных средств в качестве ставок. Уговорам обвиняемого поддались 92 человека, которые передали ему свои денежные средства.
Молодой человек обманул жителей 69 различных населенных пунктов Беларуси и за полтора года незаконно завладел деньгами потерпевших в сумме более Br44 тыс. Обвиняемый также воспользовался паролем к системе дистанционного банковского обслуживания одного из потерпевших, похитил принадлежащие ему денежные средства путем модификации компьютерной информации.
После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого по ч.4 ст. 209 и ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил без изменения. -0-