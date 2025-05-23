Перед судом предстанет житель Бобруйского района, обманувший в интернете более 90 человек

С марта 2023 года по август 2024 года обвиняемый в различных мессенджерах и социальных сетях выдавал себя за работника компании, организующей популярную онлайн-лотерею. Посредством переписки в интернете он предлагал свою помощь в получении выигрышей и размещении денежных средств в качестве ставок. Уговорам обвиняемого поддались 92 человека, которые передали ему свои денежные средства.