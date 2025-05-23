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В Москве проверили, как велокурьеры соблюдают правила дорожного движения: фоторепортаж

В пятницу в Москве сотрудники ГАИ провели рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения среди любителей СИМов — средств индивидуальной мобильности. В основном, стражи порядка проверяли, как соблюдают ПДД велокурьеры (преимущественно, мигранты из стран ближнего Зарубежья). В рейде принял участие репортер «МК». И только за один час на 1-й Останкинской улице были задержаны трое нарушителей. Все они оштрафованы за езду по тротуарам.

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В пятницу в Москве сотрудники ГАИ провели рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения среди любителей СИМов — средств индивидуальной мобильности. В основном, стражи порядка проверяли, как соблюдают ПДД велокурьеры (преимущественно, мигранты из стран ближнего Зарубежья). В рейде принял участие репортер «МК». И только за один час на 1-й Останкинской улице были задержаны трое нарушителей. Все они оштрафованы за езду по тротуарам.