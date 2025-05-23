«Наш ангел-хранитель»: в Москве простились с легендой русского балета Григоровичем: фоторепортаж, видео

В Москве прошло прощание с легендарным хореографом Юрием Григоровичем.
На исторической сцене Большого театра в Москве состоялась траурная церемония в память о хореографе и народном артисте СССР Юрии Григоровиче, ушедшем из жизни 19 мая на 99-м году. Проститься с выдающимся мастером пришли многочисленные поклонники, которые возлагают цветы у здания театра. О том, как проходит прощание с легендой русского балета — в фоторепортаже URA.RU.
Проститься с Григоровичем пришло множество людей, в том числе экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе, Директор Большого театра Валерий Гергиев, Министр культуры Ольга Любимова, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, балерина Анастасия Волочкова. На прощании был и корреспондент URA.RU.
Что говорили присутствующие на прощании.
Николай Цискаридзе.
На траурной церемонии присутствовал Николай Цискаридзе — прославленный артист балета и бывший премьер Большого театра. В беседе с журналистом URA.RU артист рассказал о своих теплых отношениях с Григоровичем.
«Я был одним из самых любимых его артистов. Из тех, кого Григорович лично вывел на большую орбиту. В последнее время, когда с ним общался, он всегда говорил хорошие слова. Говорил мне, что я один из немногих, кто его не предал», — поделился Цискаридзе в беседе с журналистом URA.RU.
Анастасия Волочкова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Москве проходит прощание с символом русского балета Юрием Григоровичем. Фоторепортаж.
Балерина Анастасия Волочкова разгневалась на организацию церемонии прощания. Прибыв к зданию Большого театра, Волочкова выразила недовольство из-за того, что доступ на мероприятие осуществлялся только по спискам, что стало поводом для конфликта.
«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. Мы с вами стоим тут как те зрители, которые тоже хотят попасть в Большой театр на спектакль, но не могут купить билеты за 100 тысяч рублей», — сказала Волочкова. Она также гневно заявила, что церемония прощания с Григоровичем превратилась в бал лицемеров. Однако позже выяснилось, что балерину все же пустили проститься с хореографом.
Ольга Любимова.
Мировой балет без Григоровича был бы совершенно не тем, каким его знают в современности. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Мы понимаем, что мировой балет без Григоровича был бы другим. А еще мы понимаем прекрасно, что мирового балета без Григоровича не будет никогда», — сказала Любимова. Она отметила, что вклад Григоровича в мировой балет невозможно переоценить.
Алена Сердюкова.
Актриса Краснодарского театра балета Алена Сердюкова рассказала, что Григорович был великим человеком. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Это очень важный для меня человек, и я просто благодарна за тот старт, который он мне дал в жизни. Я не могла сегодня не прийти… [Он был] великим, бесспорно. Такие люди рождаются очень редко», — рассказала URA.RU Сердюкова.
Целая толпа скорбящих выстроилась, чтобы проститься с Григоровичем Вячеслав Немышев © URA.RUПрощание проходило на исторической сцене Большого театра Новосильцев Артур/Агентство «Москва’Проститься с легендой русского балета пришли родные, близкие и коллеги народного артиста СССР Владимир Гердо/ТАССЛюди не могли сдержать слез Владимир Гердо/ТАССПрисутствующие хотели лично проститься с артистом балета Владимир Гердо/ТАССЭкс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе был учеником Григоровича Новосильцев Артур/Агентство “Москва’Директор Большого театра Валерий Гергиев высказался о Григоровиче, как о “легендарной фигуре, которая и через десятилетия будет вызывать уважение и восхищение” Новосильцев Артур/Агентство “Москва’Государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания с ним на Исторической сцене Большого театра. Илья Питалев / РИА НовостиНародный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем Илья Питалев / РИА НовостиДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (слева) и артист балета, хореогарф Борис Акимов Илья Питалев / РИА НовостиНа прощании присутствовал бывший директор Большого театра (в 2013—2023 годах) Владимир Урин Илья Питалев / РИА НовостиПроститься с Григоровичем пришел предприниматель Алимжан Тохтахунов Илья Питалев / РИА НовостиЛюди принесли массу цветов на церемонию прощания Новосильцев Артур/Агентство “Москва’После церемония прощания Юрия Григоровича кремируют Вячеслав Немышев © URA.RUПрах артиста балета будет захоронен 27 мая на Новодевичьем кладбище. Григоровича похоронят рядом с женой Натальей Бессмертновой Вячеслав Немышев © URA.RU.