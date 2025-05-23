«Наш ангел-хранитель»: в Москве простились с легендой русского балета Григоровичем: фоторепортаж, видео

«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. Мы с вами стоим тут как те зрители, которые тоже хотят попасть в Большой театр на спектакль, но не могут купить билеты за 100 тысяч рублей», — сказала Волочкова. Она также гневно заявила, что церемония прощания с Григоровичем превратилась в бал лицемеров. Однако позже выяснилось, что балерину все же пустили проститься с хореографом.