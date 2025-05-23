Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров впервые вышел в свет с новой возлюбленной и купил ей роль за $400 тысяч

Российский бизнесмен Павел Дуров вернулся во Францию, где против него ведётся расследование, но не просто так. Предприниматель впервые появился на красной дорожке в Каннах вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой. Мероприятие провели в рамках Каннского кинофестиваля.

Источник: Life.ru

Павел Дуров купил лот за 400 тысяч долларов в Каннах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova.

Кроме того, вечер не обошёлся без подарков для возлюбленной. Пара приняла участие в благотворительном гала-вечере amfAR, который собирает деньги на исследование ВИЧ. Судя по публикациям в блоге Вавиловой, предприниматель купил для неё лот за 400 тысяч долларов — роль в фильме Спайка Ли. Американский кинорежиссёр лично подошёл поздравить будущую актрису.

Ранее сообщалось, что девушка Дурова опубликовала с ним совместное фото, но необычное, а пикантное. Юлия Вавилова поделилась кадрами, на которых позирует в одном купальнике, а рядом стоит российский предприниматель с голым торсом. Пара в этот момент находилась в бане и принимала различные оздоровительные процедуры.