Дуров впервые вышел в свет с новой возлюбленной и купил ей роль за $400 тысяч

Кроме того, вечер не обошёлся без подарков для возлюбленной. Пара приняла участие в благотворительном гала-вечере amfAR, который собирает деньги на исследование ВИЧ. Судя по публикациям в блоге Вавиловой, предприниматель купил для неё лот за 400 тысяч долларов — роль в фильме Спайка Ли. Американский кинорежиссёр лично подошёл поздравить будущую актрису.