Его боятся все режиссеры России: популярному блогеру-критику BadComedian — 34

Псевдоним «BadComedian» — сочетание имени персонажа Комедиант из фильма «Хранители» и слова «плохой».
В субботу, 24 мая 2025 года, популярному видеоблогеру и кинокритику Евгению Баженову — BadComedian — исполнится 34 года. За 14 лет в интернете он превратился из безвестного студента в человека, которого боятся режиссеры и продюсеры. О пути главного кинокритика рунета, его конфликтах с индустрией и обзорах, которые смотрят миллионы — подробнее в материале URA.RU.
Начало карьеры Евгения Баженова: из Башкирии — на вершину.
Евгений Владимирович Баженов родился 24 мая 1991 года в Стерлитамаке, Башкирская АССР. В 12-летнем возрасте он вместе с родителями перебрался в подмосковный Дедовск, а сейчас проживает в поселке городского типа Нахабино Московской области.
Казалось бы, из Евгения должен был получиться типичный маркетолог — в 2013 году он окончил факультет коммерции и маркетинга РГТЭУ (сейчас часть РЭУ им. Плеханова) и даже защитил диплом на весьма прозорливую тему «Вирусные видео». Однако еще будучи студентом третьего курса, он создал YouTube-канал, который изменил его жизнь.
Первый обзор был опубликован 28 марта 2011 года. Баженов взялся за индийский фильм ужасов «Махакаал», напоминающий, по его словам, «не фильм ужасов, а безобразную комедию “Кошмар на улице Вязов”». Вслед за этим он выпустил критические разборы фильмов «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова и «Супермен поневоле» с Никитой Джигурдой.
Псевдоним BadComedian состоит из английского слова bad («плохой») и отсылки к персонажу комикса «Хранители» — Комедианту. Сначала Баженов только озвучивал обзоры, но вскоре начал появляться в кадре, что стало отличительной чертой его видео.
От смеха к влиянию: как развивалось творчество «BadComedian».
Баженов до 2016 года публиковал положительные обзоры на отдельном канале «EvgenComedian’Фото: Okras / Wikipedia / CC BY-SA 4.0.
За 14 лет существования канала Bad выпустил около 200 видео, которые в сумме набрали более полутора миллиарда просмотров. От коротких роликов с отсылками и шутками он перешел к полноценным аналитическим разборам длительностью до двух с лишним часов.
Известность ему принесла беспощадная критика российских фильмов. С каждым годом влияние Баженова росло, пока в какой-то момент он не превратился в грозу индустрии — его разборы стали влиять на рейтинги фильмов больше, чем рецензии профессиональных критиков.
По мнению РБК, опубликованному в 2018 году «уникальность Баженова как блогера еще и в его принципиальной позиции: вот уже семь лет он строит персональный бренд как некоммерческий продукт. Результат щепетильного отношения к своей репутации — небывало высокий кредит доверия со стороны зрителей, которые под влиянием обзоров BadComedian нередко обрушивают или, напротив, поднимают рейтинги фильмов на популярных порталах».
Баженов — не сторонник легких путей. Для обзора «Движение вверх» он, по собственному признанию в интервью изданию «РБК» «прочитал три книги, пересмотрел гору документалок и фильмы подобного жанра». Такой подход сделал его не просто обзорщиком, а настоящим исследователем кино.
Помимо критики Bad успел поработать актером озвучания («Хотел бы я быть здесь», «Бивень», «Полный расколбас»). Сняться в эпизодических ролях («Хардкор», «Пятница») и даже озвучить персонажа в игре Cyberpunk 2077.
Обзоры-бестселлеры: топ-5 самых просматриваемых работ BadComedian.
1. «Т-34» (39 млн просмотров).
Обзор на военную драму, выпущенный символично 9 мая, стал самым просматриваемым в истории канала. В часовом разборе Баженов указал на массированную рекламную кампанию фильма в СМИ, детально проанализировал исторические неточности и нереалистичность многих сцен. Особое внимание блогер уделил критике сюжетных линий, где главный герой с легкостью побеждает врагов «просто потому, что он русский».
2. «Движение вверх» (35 млн просмотров).
Обзор посвящен фильму о легендарной победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972. Баженов подверг сомнению историческую достоверность картины и обвинил создателей в плагиате фильма «Чудо на льду». После выхода обзора рейтинг фильма на «Кинопоиске» заметно снизился.
3. «Зоя» (29 млн просмотров).
Разбор фильма о Зое Космодемьянской вызвал значительный резонанс. Баженов последовательно разгромил картину, созданную при поддержке Министерства культуры и Российского военно-исторического общества. Критик указал на выдуманные любовные линии, упрощение мотивации героини и неуместные библейские параллели. Отдельно досталось режиссеру за стерильное изображение военной Москвы и слабую подготовку актеров.
4. «Вратарь галактики» (28 млн просмотров).
В своем обзоре на научно-фантастический блокбастер с бюджетом около миллиарда рублей Баженов иронично назвал его «нашим ответом “Стражам” и “Мстителям”». Главной претензией блогера стала вторичность сюжета — режиссер Джаник Файзиев открыто вдохновлялся французским мультсериалом «Галактический футбол». Баженов также отметил слабый актерский состав и упрощенную сюжетную линию главного героя, которому все достается без усилий. Но основной удар критик нанес по финансовой составляющей — огромные бюджетные вливания в проект, не окупившийся в прокате.
5. «Притяжение» (27 млн просмотров).
Фантастический фильм Федора Бондарчука о контакте с инопланетянами попал под прицел Баженова, который разбил его на составляющие: игру актеров, сюжетные повороты, мотивацию персонажей. При этом блогер признал, что визуальная часть фильма сделана достойно.
Спорные работы: топ-4 противоречивых обзоров BadComedian.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Не смотри один": топ-5 психологических триллеров, после которых вы не сможете уснуть без света.
1. «Левиафан».
Один из самых противоречивых обзоров, который был удален с канала. Баженов раскритиковал работу Андрея Звягинцева, получившую признание критиков по всему миру. Главная претензия — «В фильме некому сопереживать». Этот обзор показал границы компетенции блогера в области авторского кино.
2. «Геи-ниггеры из далекого космоса».
Ранний обзор Баженова на намеренно абсурдный фильм. Критики отмечали, что блогер слишком серьезно воспринял картину, которая изначально создавалась как трэш, из-за чего обзор получился натянутым и неуместным.
3. «Российская vs. Украинская пропаганда в кино».
Политизированный обзор 2022 года, сравнивающий пропаганду в российском и украинском кино. Вызвал неоднозначную реакцию: одни обвинили Баженова в позиции «не все так однозначно», другие — в недостаточной критике властей. Александр Роднянский (признан иноагентом в России) назвал Баженова «невежественной, обожающей СССР трусливой мразью».
4. «Мария. Спасти Москву».
Обзор 2023 года, в котором Баженов анализирует идеологию в современном российском кино. За 20 часов видео набрало 2 миллиона просмотров, а зрители выразили тревогу за безопасность блогера.
Битвы и конфликты Евгения Баженова: от Невского до прокуратуры.
Актер и продюсер Александр НевскийФото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва».
За годы работы Баженов нажил немало врагов, и главный среди них — актер Александр Невский. После нескольких обзоров фильмов с участием «русского Шварценеггера» между ними разгорелся конфликт. Невский называл блогера «завистливым бездарем», а Баженов отвечал язвительными пародиями.
Другим оппонентом стал Михаил Галустян. Актер был так возмущен обзорами фильмов с его участием, что якобы зарегистрировал свое имя, фамилию и изображение в качестве товарного знака, после чего Баженов удалил видео с основного канала.
«Он оскорбляет личности, он нарушает авторские права, и я не считаю его критику конструктивной», — заявил Галустян в интервью журналу Maxim.
Самый громкий скандал разразился в 2019 году, когда компания Kinodanz подала иск на 1 миллион рублей из-за обзора фильма «За гранью реальности». В защиту блогера выступили Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и даже часто критикуемый им Сарик Андреасян.
«Я бы просто призвал всех и в кинобизнесе, и в шоу-индустрии научиться одной простой вещи — самоиронии. Давайте оставим парня в покое и будем делать свою работу хорошо», — сказал в своих социальных сетях Андреасян.
В итоге спор с Kinodanz был урегулирован мирно, хотя подробности соглашения Баженов не раскрыл. Обзор остался на канале и сейчас насчитывает более 17 миллионов просмотров. Этот случай создал прецедент, показав, что известные блогеры могут противостоять давлению индустрии при поддержке общественности.
Критика фильмов Никиты Михалкова тоже не осталась без ответа. Режиссер, чьи работы «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» были разгромлены Баженовым, позже в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом в России) назвал блогера «очень талантливым парнем», но добавил, что тот «ни хера не понял» в его фильмах.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕBadComedian: «За конфликтом с кинокомпанией стоят влиятельные люди».
В марте 2025 года блогер столкнулся с необычным юридическим казусом — прокуратура пыталась лишить его зарегистрированного огнестрельного оружия за якобы просроченную лицензию. По словам самого Баженова, лицензия на хранение оружия действует до 2026 года, однако прокуратура, видимо, перепутала ее с лицензией на приобретение, которая действует всего полгода.
«И все это из-за того, что прокуратура то ли по незнанию, то ли по дурацкой ошибке начала все это. Вывод прост: отслеживайте дела на вас на сайте судов. Ведь если про вас не напишут СМИ, о деле против вас можно и не узнать», — прокомментировал ситуацию Баженов в своем видеообращении.
Вызов системе: как Баженов влияет на киноиндустрию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Смешно и обидно«: BadComedian раскритиковал “русский ответ” Marvel от “Союзмультфильма”.
Критические обзоры Баженова неоднократно оказывали прямое влияние на киноиндустрию. После его ролика о компьютерной игре Company of Heroes 2, в котором блогер назвал ее «игрой от нацистов», продажи игры в России были приостановлены. Его разбор вызвал бурную реакцию даже в западном игровом сообществе, о чем писали иностранные издания.
Еще более значимым оказалось влияние на отечественную киноиндустрию. После разгромной критики ремейка «Кавказской пленницы» режиссера Максима Воронкова, министр культуры Владимир Мединский пообещал, что «денег режиссеру Кавказской пленницы Максиму Воронкову никто не даст». С тех пор Воронков действительно больше не снимает кино.
Обзор фильма «Взломать блогеров» вызвал такой резонанс, что руководство «Фонда кино» было вынуждено провести внутреннее расследование о целесообразности финансирования картины.
В 2022 году после рассмотрения мини-сериала «Гвардия» и фильмов «Русский характер» и «Военный корреспондент» в обзоре «Российская vs. Украинская пропаганда в кино» Баженов вызвал полярные реакции. Александр Роднянский (признан иноагентом в России) в своих социальных сетях назвал его «трусливой мразью», поддерживающей политику властей. В свою очередь, Баженов указал на лицемерие Роднянского, который ранее получал государственное финансирование и высказывался в поддержку некоторых инициатив власти.
Личная жизнь BadComedian: от слухов до обручения.
В 2018 году BadComedian подтвердил отношения с Катей Клэп в интервью рэперу БастеФото: Okras / Wikipedia / CC BY-SA 4.0.
Долгое время Баженов не афишировал свою личную жизнь. Однако в 2017 году пользователи социальных сетей обнаружили, что блогер встречается с известной видеоблогершей Катей Клэп (Екатерина Трофимова). Поводом для слухов стало совместное путешествие пары в Японию.
В январе 2021 года стало известно об их помолвке. Катя Клэп демонстрировала кольцо от Тиффани в социальных сетях, а в конце 2021 года пара обручилась. В интервью Youtube-каналу «Madam Kaka» Клэп рассказала, что они живут в частном доме, а на том же участке строят второй дом для рабочего пространства Евгения. «Он может встать в 4 часа утра и заниматься своими делами», — шутливо жаловалась она на несовпадение графиков.
За кадром: команда и производство.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕBadComedian поскандалил с Собчак: «С такими друзьями враги не нужны».
Несмотря на статус одного из самых популярных блогеров России, Баженов предпочитает работать с небольшой командой. По его словам в интервью «РБК Стиль» в 2020 году, помимо него самого, в нее входит специалист по спецэффектам, два оператора и человек, изготавливающий превью к роликам.
«Нет агента или менеджера, который бы занимался организационными задачами, поскольку предыдущие попытки нанять такого человека оказались неудачными», — признался блогер в беседе с «РБК».
Что касается финансов, Баженов отмечал, что обзор фильма «Терминатор: Темные судьбы» — «билеты до Ростова-на-Дону и обратно на четверых, еда, эффекты, превью, еще что-то» — обошелся чуть больше 100 тысяч рублей. При этом многие эксперты отрасли считают, что его доходы могли бы быть в десятки раз выше, если бы он не отказывался от размещения рекламы в своих роликах.