Его боятся все режиссеры России: популярному блогеру-критику BadComedian — 34

В январе 2021 года стало известно об их помолвке. Катя Клэп демонстрировала кольцо от Тиффани в социальных сетях, а в конце 2021 года пара обручилась. В интервью Youtube-каналу «Madam Kaka» Клэп рассказала, что они живут в частном доме, а на том же участке строят второй дом для рабочего пространства Евгения. «Он может встать в 4 часа утра и заниматься своими делами», — шутливо жаловалась она на несовпадение графиков.