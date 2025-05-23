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Названа причина, по которой самолёт с игроками «Ахмата» не смог сесть в Петербурге

В пресс-службе футбольного клуба «Ахмат» (Грозный) назвали причину, по которой самолёт с командой не смог приземлиться в Санкт-Петербурге и сел в московском аэропорту «Внуково».

В пресс-службе футбольного клуба «Ахмат» (Грозный) назвали причину, по которой самолёт с командой не смог приземлиться в Санкт-Петербурге и сел в московском аэропорту «Внуково».

«Из-за грозы и непогоды в Санкт-Петербурге мы приземлились во “Внуково”, — сообщили в пресс-службе “Ахмата” “Чемпионату”. — Дозаправились». Сообщается, что «сейчас команда вылетает в Питер».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко. «Ахмат» с 25 очками занимает 14-ю позицию.

В субботу, 24 мая, команды сыграют в рамках заключительного 30-го тура сезона-2024/2025. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.

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