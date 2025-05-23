Кто-то танцует, кто-то на велосипеде, а кто-то никуда не доедет: Центр Кишинева закрывают на выходные, меняются маршруты троллейбусов и автобусов — что случилось

Общественный транспорт, пересекающий ПВНС, будет ездить в предстоящие два дня по изменённым маршрутам.
Дорожное движение на площади Великого национального собрания, между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, будет приостановлено с 22:00 23 мая по 05:00 26 мая.
Общественный транспорт будет ездить в указанный период по изменённым маршрутам.
Троллейбусы:
Маршруты № 1, № 5, № 8 и № 22 направлены на улицу Букурешть в обоих направлениях.
Маршрут № 4: в направлении сектора Буюканы — по улицам Чуфля и Букурешть; в направлении Ботаники — по улицам Василе Лупу, Ал. Матеевича, Ал. Пушкина и далее по установленному маршруту.
Маршрут № 34: в направлении сектора Центр — по улицам Ал. Щусева и Букурешть; в направлении коммуны Трушень — с бул. Штефана чел Маре на улицы Василе Александри, Букурешть, Ал. Щусева и далее по маршруту.
Автобусы:
Маршрут № 5: туда — по обычному маршруту; обратно — через улицы Бэнулеску-Бодони, Колумна, В. Александри и далее по маршруту.
Маршрут № 9: туда — через Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, Бэнулеску-Бодони.
Маршрут № 11: туда и обратно — через улицы Ал. Пушкина, Александру чел Бун, Бэнулеску-Бодони.
Маршрут № 26: туда — через Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина; обратно — по обычному маршруту.
Маршрут № 46: туда — через Ал. Пушкина, Александру чел Бун, Бэнулеску-Бодони; обратно — через Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Ал. Пушкина.
Напоминаем почему в выходные центр Кишинева будет закрыт для автотранспорта:
Фестиваль pумынских традиций.
с 23 мая — 22:00 до 26 мая — 5:00.
Глава МИД Болгарии Георг Георгиев совершит рабочий визит в Молдову 24 мая.
ВЕЛОХОРА.
25 мая с 10:00 до 15:00.
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