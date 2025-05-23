Москалькова: ВСУ все еще удерживают 34 жителей Курской области

После обмена между Москвой и Киевом 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, российская сторона будет и в дальнейшем делать все возможное для того, чтобы вернуть каждого гражданина домой. Она также пожелала скорейшего выздоровления всем, кто уже вскоре снова окажется на родине после обмена.
— Желаю всем вернувшимся из плена сил и скорейшего возвращения к полноценной жизни. Пусть каждый из них почувствует тепло родных объятий, поддержку общества и государства. Мы с вами, своих не бросаем! — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Министерство обороны сообщило, что в Россию после обмена с Украиной вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Позже их всех перевезут на родину, где они смогут пройти полноценный курс реабилитации и лечения. Представители Службы внешней разведки РФ также сообщили, что Украина намерена затягивать передачу России насильно удерживаемых жителей Курской области.