От секс-бомб до уставших экстрасенсов: Почему закрыли группу «ВИА Гра» и что стало с её участницами

Для украинца (Меладзе так и не получил российское гражданство) наступившие 20-е годы стали настоящим испытанием. Стоит отметить, что с началом СВО он повёл себя достойно — не дал никаких комментариев к событиям на Украине и молча удалился сразу ото всех — на свою виллу в Италии. Оттуда и пришла весть о его разводе с Верой Брежневой — главным проектом продюсера последние как минимум 10−15 лет. Скорее всего, весь набор обстоятельств в итоге привёл Меладзе к решению закончить ставший ненужным и даже невозможным некогда популярный и очень денежный проект.