Около 400 конкурсантов, 50 компетенций. В Минске стартовал Республиканский конкурс профмастерства

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал VI Республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественная церемония открытия проходит в «Чижовка-Арена». Участников приветствовал министр образования Андрей Иванец. «ProfSkills — по истине большой праздник профессионального мастерства и тех людей, которые выбрали свою профессию. Беларусь динамично развивает профессиональное образование. Здесь особые слова благодарности нашему Президенту. Благодаря его поддержке, сегодня мы не просто развиваем сеть наших колледжей, создаем новые центры компетенций, но и выходим на международный уровень. Хочу поблагодарить всех экспертов, которые приняли участие в подготовке этого масштабного мероприятия. Хочу поблагодарить наших зарубежных друзей за то, что откликнулись и приехали вместе с нами разделить этот праздник», — сказал руководитель образовательного ведомства.
Министр пожелал конкурсантам уверенности в себе и своей победе. «Даже если вы сегодня не победите, знайте, вы уже лучшие», — добавил он.
Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский отметил, что для Минска ProfSkills является знаковым событием. «Хочется, чтобы наш город запомнился всем участникам своей чистотой, комфортом, уютом, доброжелательностью. Уверен, что каждый из вас станет настоящим профессионалом своего дела, потому что дело, которое вы выбрали, вы выбирали сердцем, выбирали душой», — приветствовал участников он.
В рамках VI Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 стартовал и Открытый чемпионат профессионального мастерства стран-партнеров ЕАЭС+. В нем примут участие конкурсанты из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Зимбабве.
Конкурсанты ProfSkills с 23 по 26 мая будут демонстрировать свое мастерство по 50 компетенциям (профессиям) в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моде. -0-
Фото Рамиля Насибулина.