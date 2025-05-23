Около 400 конкурсантов, 50 компетенций. В Минске стартовал Республиканский конкурс профмастерства

Торжественная церемония открытия проходит в «Чижовка-Арена». Участников приветствовал министр образования Андрей Иванец. «ProfSkills — по истине большой праздник профессионального мастерства и тех людей, которые выбрали свою профессию. Беларусь динамично развивает профессиональное образование. Здесь особые слова благодарности нашему Президенту. Благодаря его поддержке, сегодня мы не просто развиваем сеть наших колледжей, создаем новые центры компетенций, но и выходим на международный уровень. Хочу поблагодарить всех экспертов, которые приняли участие в подготовке этого масштабного мероприятия. Хочу поблагодарить наших зарубежных друзей за то, что откликнулись и приехали вместе с нами разделить этот праздник», — сказал руководитель образовательного ведомства.