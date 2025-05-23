Неоготика Свенторжецких и «Северные Афины» Огинского: необычная архитектура Беларуси

Сохранилась и одна из самых примечательных построек усадебного комплекса — часовня-усыпальница в форме пирамиды. Построили ее в XIX веке (точная дата неизвестна). В конце этого же столетия здесь перезахоронили останки создателя и первого владельца имения Михаила Свенторжецкого. Часовня расположена на территории завода, поэтому подойти к ней вплотную будет трудно. Но ее можно рассмотреть и снаружи.