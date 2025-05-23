Неоготика Свенторжецких и «Северные Афины» Огинского: необычная архитектура Беларуси

Разнообразие архитектуры в Беларуси поражает воображение. Неоготические храмы, пирамиды, классические дворцы с колоннами и портиками, английские пейзажные парки с каскадами искусственных прудов — все это можно увидеть в нашей стране. Чтобы убедиться лично, предлагаем направиться в путешествие по Молодечненскому и Сморгонскому районам.
Начнем с агрогородка Лебедево Молодечненского района Минской области.
Неоготика в Лебедево.
Впервые Лебедево упоминается ближе к концу XIV века в дарственной грамоте Ягайло его брату Скиргайлу.
Известно, что в XVII веке здесь построили каменный кальвинистский собор. К сожалению, просуществовал он только до конца XVIII века. Зато сохранилась церковь Святой Живоначальной Троицы, которую возвели во второй половине XIX века. Строительством руководил инженер Полозов. Церковную утварь и иконы сюда перенесли из старой деревянной церкви XVII века, продержавшейся, кстати, почти до конца позапрошлого века, прежде чем ее разобрали из-за ветхости. Часть интерьера церкви Святой Живоначальной Троицы расписал в начале XX века художник-иконописец Орловский, другую — местный житель Роман Семашкевич.
Во время войн храм почти не пострадал. А вот во второй половине XX века попал под решение о закрытии церквей. Сперва планировалось, что в здании откроют клуб, но, как частенько бывало, сначала внутри оборудовали зернохранилище, потом — склад ядохимикатов. Возрождение храма началось в 80-е годы XX века.
Еще одна достопримечательность агрогородка расположилась на местном кладбище. Кто в начале XX века возвел часовню-усыпальницу в неоготическом стиле, доподлинно не известно. Последними владельцами были Свенторжецкие, поэтому строительство приписывают им.
Часовня примечательна тем, что в ее архитектуре соблюдены все традиции и нормы неоготики. Строение никогда серьезно не реставрировалось, что позволяет увидеть полностью оригинальную постройку: все архитектурные и декоративные элементы сохранены в первозданном виде.
В 5 км от Лебедево расположилась деревня Малиновщина — направляемся туда.
Пирамида в Малиновщине.
Малиновщина впервые упоминается в конце XVI века — тогда она принадлежала Гольшанским. Позже хозяевами здесь были Радзивиллы, а в начале XIX века землю купили Свенторжецкие.
К середине этого же века они построили здесь усадебный комплекс с пейзажным парком и сложной системой искусственных водоемов. Говорят, что работами руководил итальянский архитектор. Кроме жилых домов на территории комплекса размещались бровар, дрожжевой, крахмальный и мукомольный заводы и хозяйственные постройки.
Уже к началу XX века усадьба Свенторжецких славилась на всю губернию своей изысканностью, интерьерами и прирученным медведем, который гулял по парку и даже здоровался с гостями за руку.
Здание усадьбы до наших дней не сохранилось, но остались флигель, жилой дом прислуги, хозяйственные постройки и бровар. Последний сейчас использует один из крупнейших спиртзаводов страны.
Сохранилась и одна из самых примечательных построек усадебного комплекса — часовня-усыпальница в форме пирамиды. Построили ее в XIX веке (точная дата неизвестна). В конце этого же столетия здесь перезахоронили останки создателя и первого владельца имения Михаила Свенторжецкого. Часовня расположена на территории завода, поэтому подойти к ней вплотную будет трудно. Но ее можно рассмотреть и снаружи.
Из Малиновщины едем в Марково, это опять же порядка 5 км.
Церковь в Марково.
Впервые Марково упоминается в начале XV века. Тогда здесь действовала паромная переправа через реку Ушу. Позже недалеко построили один из первых на этих землях каменных мостов — мост Витовта. Рядом проходил большой тракт из Полоцка в Вильно.
О первом православном храме в Марково известно, что он был построен в начале XVII века.
Сейчас основной достопримечательностью деревни является церковь Святой Троицы, построенная во второй половине XIX века из камня по распоряжению Министерства государственных имуществ под руководством настоятеля Фабиана Фадеевича Окулича. На работы выделили 6000 рублей золотом.
Ближе к концу XIX века на средства прихожан завершили строительство колокольни. На ней находилось пять колоколов весом от 13 фунтов до 30 пудов (от 6 до 490 кг). На одном из колоколов была надпись: «Звон пожертвован в Марковскую церковь в 1636 году королем польским и великим князем литовским Владиславом IV», остальные отливали в Москве на заводе Самгина.
Примечательно, что церковь никогда не закрывалась и до сих пор действует. Ну, а мы едем дальше, в деревню Залесье Сморгонского района. Ехать около 18 км на север.
«Северные Афины» Огинского.
В Залесье разместился дворцово-парковый ансамбль Огинских.
В первой половине XVIII века местные земли приобрел витебский воевода Марциан Михал Огинский, прадед Михаила Клеофаса Огинского.
Михаил унаследовал усадьбу в Залесье в 1802 году. Тогда она представляла собой деревянный дворец с несколькими хозяйственными постройками. Огинский начал строительство каменного дворца и восемь лет проживал здесь постоянно, а позже, до завершения строительства в 1822 году, бывал наездами. Архитектурный проект будущего дворца разработал профессор архитектуры Виленского университета Михаил Шульц, а возведением руководил виленский архитектор Жозеф Пусье.
Дворцу характерны черты классицизма, он прост и рационален — два вытянутых под прямым углом одноэтажных крыла, между ними и на концах — двухэтажные павильоны. Протяженность фасада составляет 35 м, второе крыло дворца с галереей-оранжереей чуть длиннее — почти 60 м. Здание практически лишено декораций.
Архивные материалы сохранили описание комнат: «Паркет из ясеня, стены окрашены, потолок побеленный. Окон двойных пять и на всех — шторы ситцевые белые. Печь из кафеля с дверцей чугунная. В библиотеке мебель: фортепиано из красного дерева, венское, стол из ясеня, сукном алым выклеен, столик из красного дерева раскладной, бильярд ольховый на шести ногах, сукном зеленым обтянутый, стульев из красного дерева — шесть, шкафчики из красного дерева, шкаф большой берестяной, четыре шкафы из ясеня».
Парк усадьбы был устроен в английском стиле при помощи известных в то время вильнюсских ботаников Станислава Юндила и Юзефа Струмилы. Под их руководством в оранжерею привозили самые редкие южные растения, а из сада Хрептовичей в Щорсах — фруктовые саженцы. В теплице выращивали абрикосы и фиговые пальмы.
Во дворце обсуждали общественные и политические дела, прослушивали новые музыкальные и литературные произведения. Современники называли усадьбу «Северные Афины». Некоторые историки считают, что именно здесь был написан и впервые прозвучал полонез «Прощание с Родиной». Вы знали, что ряд исследователей приписывают Огинскому написание музыки польского гимна?
После смерти Огинского имение потеряло былую славу и начало постепенно ветшать. В 1920 году в нем открылся частный пансионат, который с приходом советской власти стал санаторием. В годы Великой Отечественной войны немцы использовали дворец как штаб, а в послевоенное время здесь разместился дом престарелых.
В начале XXI века дворцово-парковый ансамбль выглядел удручающе, но проведенная масштабная реставрация позволила вдохнуть в него новую жизнь. Теперь здесь открыт музей, посвященный жизни и творчеству Михаила Огинского.
Сейчас в составе дворцово-паркового комплекса находятся католическая часовня Девы Марии, постройки начала XIX века, парк и пруд, павильоны, водяная мельница и хозяйственные постройки. Здесь проводятся балы и литературные чтения.
| Ксения Дмитриева. Фото автора.
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