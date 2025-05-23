Киркоров госпитализирован после ожога от пиротехники на концерте в Петербурге

Представители Киркорова подтвердили Mash, что певец сейчас под наблюдением врачей, но не уточнили, находится ли он в палате. При этом РБК со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую написал, что Киркоров взял небольшой отпуск, чтобы вылечить последствия ожога. Успенская также добавила, что в ближайшие дни у Филиппа Киркорова будет «большая дата» — он отметит 40 лет творческой деятельности.