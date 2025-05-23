Глава Башкирии пожелал школьникам удачи на экзаменах

В Башкирии началась ответственная пора для тысяч школьников — период государственных экзаменов. Глава республики Радий Хабиров в своем обращении к выпускникам и их родителям подчеркнул важность этого этапа в жизни молодого поколения. Теплые пожелания прозвучали и в адрес самих экзаменуемых, и их родителей.