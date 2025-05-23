Глава Башкирии пожелал школьникам удачи на экзаменах

В Башкирии началась ответственная пора для тысяч школьников — период государственных экзаменов. Глава республики Радий Хабиров в своем обращении к выпускникам и их родителям подчеркнул важность этого этапа в жизни молодого поколения. Теплые пожелания прозвучали и в адрес самих экзаменуемых, и их родителей.
— У 11-классников Башкортостана сегодня первый ЕГЭ — по истории, литературе и химии. Испытания для 9-классников начались чуть раньше — 21 мая, — написал в соцсетях Радий Хабиров. — Всего в этом году единый госэкзамен сдают 16 844 выпускника 11-х классов, основной государственный экзамен — 51 812 выпускников 9-х.
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