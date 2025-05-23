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Госстандарт запретил продавать известную российскую медовуху в Беларуси

В Беларуси запретили продавать российскую медовуху.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попал популярный пивной напиток, производимый в России. Российскую медовуху включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попал пастеризованный фильтрованный напиток медового брожения «Волковская пивоварня неправильный мед», производимый «Московской пивоваренной компанией» в городе Мытищи.

Причиной запрета на реализацию и изъятия из обращения стала недопустимая пищевая добавка, которую выявили белорусские специалисты.

— В результате испытаний обнаружен консервант сернистой кислоты (диоксида серы) в количестве 13 миллиграммов на дециметр кубический, — прокомментировали в Госcтандарте.

Данная пищевая добавка может вызвать аллергические реакции и противопоказана при отдельных заболеваниях.

Еще в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 24 мая 2025.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как получить небывалый урожай картошки.