Неизвестный ранил ножом 12 человек на вокзале в Гамбурге

В результате нападения неизвестного с ножом на пассажиров местного вокзала в Гамбурге пострадали 12 человек. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в NDR.
Все произошло в шесть часов вечера по местному времени. Мнения по поводу нападавшего в немецких СМИ разделились — в некоторых утверждают, что с ножом была женщина, однако есть и те, кто уверен, что нападал мужчина.
В тяжелом состоянии находятся три человека. Еще трое получили средние ранения.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов уже задержали преступника. Его мотивы пока неизвестны, передают в издании.
В понедельник, 5 мая, неизвестные напали на наряд ДПС в Махачкале. В результате трое полицейских погибли, двоих бандитов ликвидировали во время перестрелки. Как произошло нападение и где сейчас преступники — в материале "Вечерней Москвы.
18 мая как минимум 11 человек погибли в результате подрыва террориста-смертника около пункта отбора на военную службу в Сомали. Теракт произошел на военной базе Дамааньо во время набора новобранцев в сомалийскую национальную армию.