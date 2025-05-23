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Несколько человек ранены после нападения неизвестного с ножом в Гамбурге

По некоторым данным, напавшей на людей на вокзале Гамбурга оказалась женщина.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших в результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга выросло до 12, жизни троих угрожает опасность. Об этом сообщил телеканал NDR.

Ранее издание Bild сообщило, что как минимум восемь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на главном вокзале Гамбурга. По данным газеты, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В публикации отметили, что Федеральная полиция ФРГ задержала женщину.

В свою очередь полиция Гамбурга сообщила о проведении крупной полицейской операции у главного вокзала Гамбурга.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая в финском Пирккала произошел инцидент в местной школе. Там ученик напал с ножом на своих одноклассников. В результате пострадали трое школьников. Подозреваемого удалось задержать. Пострадавшие получили травмы, которые, по данным правоохранительных органов, не угрожают их жизни. Уточнялось, что утром во вторник подозреваемый разослал местным изданиям письмо, в котором сообщил о своем намерении напасть на девочек, а затем сдаться властям. Также стало известно, что он готовил нападение в течение полугода.