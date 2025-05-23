Несколько человек ранены после нападения неизвестного с ножом в Гамбурге

Как писал сайт KP.RU, 20 мая в финском Пирккала произошел инцидент в местной школе. Там ученик напал с ножом на своих одноклассников. В результате пострадали трое школьников. Подозреваемого удалось задержать. Пострадавшие получили травмы, которые, по данным правоохранительных органов, не угрожают их жизни. Уточнялось, что утром во вторник подозреваемый разослал местным изданиям письмо, в котором сообщил о своем намерении напасть на девочек, а затем сдаться властям. Также стало известно, что он готовил нападение в течение полугода.