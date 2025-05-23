Суд в США заблокировал запрет Трампа принимать иностранцев в Гарвард

Президент США Дональд Трамп пытался запретить главной альма-матер «разносчиков демократии», Гарвардскому университету, принимать на обучение иностранцев. Гарвард подал в суд на Белый дом и выиграл. Суд постановил, что запрет не имеет законных оснований, и Гарвард должен сохранить право обучать иностранных студентов.
Суд приостановил действие запрета, введённого Министерством внутренних дел США в отношении Гардварда. Будет ли запрет возобновлён — не уточняется, пока его перевели в формат слушаний, и стороны будут обсуждать этот вопрос уже в суде.
Уточним, что университет поднял характерную шумиху в социальных сетях и американских либеральных СМИ, уверяя, что действия Трампа нанесут ему «непоправимый ущерб». Гарвард настаивал на полной отмене запрета со стороны МВД, однако суд пока лишь приостановил его и намерен выслушать обе стороны.
Ранее KP.RU сообщил, что в изначальной итерации администрация Трампа постановила, что Гарвард должен немедленно исключить всех иностранных студентов, а новых брать на обучение запретила.