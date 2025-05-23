«Кто там поет-то вообще?»: Пригожин раскрыл причины распада группы «ВИА Гра»

Российский продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему, по его мнению, пришлось закрыть легендарную женскую группу «ВИА Гра». Своим мнением в пятницу, 23 мая, он поделился в беседе с изданием Life.ru.
По словам Пригожина, треки, созданные продюсером Константином Меладзе, будут действительно жить вечно, однако для самой группы время уже прошло.
— Поверьте мне, вообще коллективы, особенно женские, — это непростая задача. Потому что они выходят замуж, у них меняются планы, меняется настроение. Поэтому мне кажется, что всему свое время, — считает продюсер.
Кроме того, Пригожин уверен, что на данный момент состава группы никто из россиян даже не знает. Хотя изначально певиц Веру Брежневу, Альбину Джанабаеву и Надю Грановскую, которые выступали в первых составах коллектива, любили все.
— Сейчас вы знаете состав «ВИА Гры»? Кто там поет-то вообще? Люди, имена? Нет. Поэтому их лимит, на мой взгляд, исчерпан. И думаю, что это является одной из основных причин, — цитирует слова Пригожина издание.
23 мая продюсер Константин Меладзе объявил о роспуске музыкальной группы «ВИА Гра». Этот коллектив, традиционно состоящий из трех девушек, достиг наибольшей популярности в 2000-е годы, при этом его состав часто менялся. Подробнее о группе и ее 25-летнем пути — в материале «Вечерней Москвы».