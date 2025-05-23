Волочкову оскорбило отношение к ней билетерш Большого театра

В 2000-м балерина блистала на сцене Английского национального балета, где специально для нее зарубежный хореограф придумал партию. В этом же году ей предложили контракт на исполнение главных партий в Большом театре. Но уже через три года новая администрация отказалась продлевать контракт с балериной. С этого момента и началась война Волочковой против Большого театра.