Волочкову оскорбило отношение к ней билетерш Большого театра

Анастасия до сих пор воюет с Большим театром.
Балерина Анастасия Волочкова осталась разочарована первым за пять лет посещением Большого театра, куда она пришла проститься со своим наставником Юрием Григоровичем. В разговоре с URA.RU бывшая прима главного театра страны призналась: с ней были холодны даже билетерши.
«Я захожу на прощание в Большой театр. Там меня встречают добрые женщины, билетерши, которые еще на мои спектакли билеты продавали. Я их помню. И что вы думаете? Они даже не улыбнулись мне! Как будто им это запретили делать», — посетовала собеседница агентства.
Волочкова считает, что после ее скандального увольнения с театром начали происходить необратимые изменения в худшую сторону. Такого же мнения придерживается ее друг Николай Цискаридзе. С ним балерина на днях обсудила и украденную люстру из Большого и ламинат на полу вместо паркета.
На 22-летнюю Волочкову в 1998 году обратил внимание балетмейстер Владимир Васильев. Именно он стал ее протеже в Большом театре. Дебют будущей примы начался с главной партии Царевны-Лебедь в балете «Лебединое озеро». В стенах Большого театра Волочкова также участвовала в постановках «Баядерка», «Спящая красавица». Кроме работы в труппе, Волочкова выступала с сольными номерами в других постановках и театрах.
В 2000-м балерина блистала на сцене Английского национального балета, где специально для нее зарубежный хореограф придумал партию. В этом же году ей предложили контракт на исполнение главных партий в Большом театре. Но уже через три года новая администрация отказалась продлевать контракт с балериной. С этого момента и началась война Волочковой против Большого театра.