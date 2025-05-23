«Крылья Советов» не смогут покупать футболистов весь ближайший год

Несмотря на запрет на покупки, «Крылья Советов» сохраняют возможность избавляться от своих игроков, продавая их, а также пополнять состав свободными агентами, не требующими выплаты компенсации за переход. Однако как отмечают источники, средства, вырученные от продажи игроков, могут быть направлены на приобретение новых, несмотря на действующие ограничения. Причиной такого решения РФС стали существенные долги клуба перед компанией «РТ-Капитал», превышающие 900 миллионов рублей.
Сегодняшний день принёс «Крыльям Советов» из Самары важную новость: клуб получил лицензию от Российского футбольного союза (РФС), открывающую ему путь к участию в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Этот успех был достигнут, несмотря на серьёзные финансовые затруднения, связанные с крупной задолженностью перед корпорацией «Ростех», сумма которой превышала 900 миллионов рублей.