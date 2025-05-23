Метро Петербурга потребовало взыскать 67 млн рублей с осужденных за теракт 2017 года

Петербургский метрополитен подал иск о взыскании 67 миллионов рублей с 11 осужденных за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба городских судов. Представитель ведомства Дарья Лебедева уточнила, что иск направлен на компенсацию ущерба, нанесенного предприятию в результате преступления.
Теракт произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва самодельного устройства погибли 15 человек, более 10 получили тяжелые ранения, десятки пассажиров пострадали. Расследование установило причастность 11 человек, которые впоследствии были осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.
Теперь метрополитен требует с них солидарной выплаты в размере 67 млн рублей, оценив материальный ущерб, причиненный инфраструктуре и подвижному составу. Рассмотрение иска начнется в ближайшее время.