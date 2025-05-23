Метро Петербурга потребовало взыскать 67 млн рублей с осужденных за теракт 2017 года

Теракт произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва самодельного устройства погибли 15 человек, более 10 получили тяжелые ранения, десятки пассажиров пострадали. Расследование установило причастность 11 человек, которые впоследствии были осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.