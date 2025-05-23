В Самаре в конце мая подорожал борщевой набор — в среднем на 15 процентов

Цены на традиционные ингредиенты для приготовления борща в Самаре заметно поднялись за последнее время.
Овощи вроде свёклы, капусты, картошки, лука и моркови подорожали в среднем на 15 процентов. Особенно расстраиваются хозяйки, регулярно готовящие любимое блюдо для семейства. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
Несмотря на снижение цен на импортный болгарский перец, остальные овощи внезапно ощутимо прибавили в цене буквально за пару дней.
Теперь стандартная недельная корзинка продуктов для борща обойдётся самарцам дороже обычной суммы в тысячу рублей. Учитывая стоимость мяса, сумма вырастет примерно до 1200 рублей.
Действительно, картофель за прошедшую неделю подорожал почти на 10 рублей, цена за кг превысила 119 рублей. Капуста достигла отметки в 84 рубля за килограмм. Лук резко вырос в цене до 107 рублей, потянули вверх и свёкла с морковью.
Сотрудники торговли прокомментировали сложившуюся ситуацию скупо: утверждают, что рекомендации по ценам приходят сверху, из головного офиса.
Считается, что скачок цен объясняется несколькими факторами: плохим урожаем прошлых сезонов, небольшим количеством запасов, оставшихся с предыдущего года, и ухудшившимися погодными условиями в регионах-производителях овощей.
Текущий российский рынок пополняется овощами зарубежного происхождения.
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