В Самаре в конце мая подорожал борщевой набор — в среднем на 15 процентов

Действительно, картофель за прошедшую неделю подорожал почти на 10 рублей, цена за кг превысила 119 рублей. Капуста достигла отметки в 84 рубля за килограмм. Лук резко вырос в цене до 107 рублей, потянули вверх и свёкла с морковью.