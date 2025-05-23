Иностранцев, работающих в московском регионе, «соберут» в мобильном приложении

С 1 сентября в Москве и области начнет действовать эксперимент, в рамках которого будут отслеживать местонахождение иностранцев с помощью смартфона. В пятницу Владимир Путин подписал соответствующий закон «О регистрации мигрантов через мобильное приложение». Он касается только тех иностранцев, кто приехал в Россию на работу без визы и собирается работать по патенту или же имеет разрешение на работу.
Суть эксперимента в том, что мигранты должны будут зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, через которое органы МВД смогут мониторить их геолокацию и определять местоположение.
Сразу же после приезда в Россию иностранные рабочие должны будут пройти дактилоскопия, биометрическое фотографирование и предоставить согласие на обработку персональных данных, включая данные всех мобильных устройств.
Установить соответствующую программу на мобильный телефон, с помощью которой будет осуществлять мониторинг их геолокации, им помогут в миграционном центре. Если мигранты решат сменить место пребывания, то обязаны будут сообщить об этом через приложение в течение 3 рабочих дней.
В случае если иностранец переедет в другой регион России, где подобный эксперимент не проводится, то его просто снимут с учета, то же самое произойдет, если данные о его геолокации перестанут поступать более 3 рабочих дней.
Исключения из этого правила существуют для иностранцев, не достигших совершеннолетия, дипломатов и членов их семей, а также для граждан Белоруссии.
По мнению экспертов, мониторинг геолокации иностранцев с помощью мобильного приложения должен реально отслеживать их перемещение по стране и будет способствовать усилению безопасности, в том числе самих мигрантов. Но, с другой стороны, некоторые эксперты считают, что подобная мера может расцениваться в диаспорах, как попытка слежки за иностранцами. Не исключено, что это отпугнет рабочих и они будут искать для трудоустройства другие регионы России. Эксперимент начнется 1 сентября 2025 года и продлится 4 года.