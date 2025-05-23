Иностранцев, работающих в московском регионе, «соберут» в мобильном приложении

По мнению экспертов, мониторинг геолокации иностранцев с помощью мобильного приложения должен реально отслеживать их перемещение по стране и будет способствовать усилению безопасности, в том числе самих мигрантов. Но, с другой стороны, некоторые эксперты считают, что подобная мера может расцениваться в диаспорах, как попытка слежки за иностранцами. Не исключено, что это отпугнет рабочих и они будут искать для трудоустройства другие регионы России. Эксперимент начнется 1 сентября 2025 года и продлится 4 года.