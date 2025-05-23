Москалькова рассказала о гражданских участниках обмена с Украиной

Москалькова поблагодарила российского лидера Владимира Путина за искреннюю заботу о людях. Она также выразила благодарность Министерству обороны РФ, спецслужбам, госструктурам, руководству администрации Курской области и лично врио губернатора Александру Хинштейну за организацию этого ответственного обмена.