Москалькова рассказала о гражданских участниках обмена с Украиной

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в рамках обмена пленными с Украиной первыми вернулись политзаключенные и гражданские жители Курской области.
«История каждого из них тянет на приключенческий роман или политический триллер», — написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова поблагодарила российского лидера Владимира Путина за искреннюю заботу о людях. Она также выразила благодарность Министерству обороны РФ, спецслужбам, госструктурам, руководству администрации Курской области и лично врио губернатора Александру Хинштейну за организацию этого ответственного обмена.
По словам Хинштейна, с Украины вернулись 20 жителей области. Двоих из них увезла скорая помощь. Детей среди пленников не было.
Ранее Минобороны показало первые кадры вернувшихся по обмену российских пленных.