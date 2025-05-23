В Самарской области открылся логистический центр Wildberries

В Самарской области открылся логистический комплекс объединенной компании Wildberries и Russ. В мероприятии участвовали губернатор Вячеслав Федорищев, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов, глава компании Татьяна Ким. Комплекс площадью 130 тысяч квадратных метров построили в логистическом парке «Новосемейкино», его запустили двумя очередями. Общая вместимость склада может достигнуть 120 миллионов единиц товаров.
— Развитие логистической инфраструктуры в Приволжском федеральном округе — один из стратегических приоритетов нашей компании, — подчеркнула Татьяна Ким и отметила удобное расположение Самары.
Когда склад запустят полностью, его вместимость достигнет 120 миллионов единиц товаров. Сейчас здесь есть сортировочная система, которая может обрабатывать 240 тысяч товаров. А скоро на объекте установят трехуровневый конвейер, производительность которого в перспективе может вырасти до полутора миллионов товаров за сутки.
Чтобы проект был реализован, правительство Самарской области оказало помощь. В июне 2024 года Вячеслав Федорищев и Татьяна Ким на полях Петербургского международного экономического форума обсудили темы завершения строительства и запуска объекта. И теперь проект воплотился в жизнь.
— Проект реализован при государственной поддержке на базе логистического парка «Новосемейкино», было выделено все необходимое для того, чтобы компания сделала этот большой проект, — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и назвал открытие комплекса важным шагом для развития региона.
Глава региона выразил уверенность, что через несколько лет благодаря появлению логистического центра малый и средний бизнес получит новый импульс к развитию. А по итогам 2024 года Самарская область оказалась в топ-3 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.