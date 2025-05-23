В Самарской области открылся логистический центр Wildberries

Когда склад запустят полностью, его вместимость достигнет 120 миллионов единиц товаров. Сейчас здесь есть сортировочная система, которая может обрабатывать 240 тысяч товаров. А скоро на объекте установят трехуровневый конвейер, производительность которого в перспективе может вырасти до полутора миллионов товаров за сутки.