Молдову накрывают дожди и грозы: Синоптики грозят неделей жуткой непогоды

Напомним, что в Молдове объявлен желтый код, 24 мая периодически, особенно во второй половине дня и вечером, на обширных территориях ожидаются грозы с кратковременными дождями, местами сильными (15−20 л/м²), с градом и шквалистым ветром порывами до 54−65 км/ч.