Молдову накрывают дожди и грозы: Синоптики грозят неделей жуткой непогоды

В Кишиневе день с утра обещает быть хорошим, днем около 23 градусов тепла, ночью около +12. Во второй половине дня ожидается гроза.
В прошлом году в этот день в Кишиневе было +29!
На юге Молдовы днем + 25, ночью + 14.
На севере страны днем +20, ночью + 9. Грозовые дожди.
Напомним, что в Молдове объявлен желтый код, 24 мая периодически, особенно во второй половине дня и вечером, на обширных территориях ожидаются грозы с кратковременными дождями, местами сильными (15−20 л/м²), с градом и шквалистым ветром порывами до 54−65 км/ч.
25 мая сильные дожди пройдут на севере страны (суммарно ожидается 15−45 л/м² осадков).
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