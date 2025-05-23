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Молдову накрывают дожди и грозы: Синоптики грозят неделей жуткой непогоды

Какой будет погода в Молдове в субботу, 24 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе день с утра обещает быть хорошим, днем около 23 градусов тепла, ночью около +12. Во второй половине дня ожидается гроза.

В прошлом году в этот день в Кишиневе было +29!

На юге Молдовы днем + 25, ночью + 14.

На севере страны днем +20, ночью + 9. Грозовые дожди.

Напомним, что в Молдове объявлен желтый код, 24 мая периодически, особенно во второй половине дня и вечером, на обширных территориях ожидаются грозы с кратковременными дождями, местами сильными (15−20 л/м²), с градом и шквалистым ветром порывами до 54−65 км/ч.

25 мая сильные дожди пройдут на севере страны (суммарно ожидается 15−45 л/м² осадков).

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