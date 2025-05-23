Москалькова: Украина продолжает удерживать 34 жителя Курской области

По заявлению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, украинская сторона продолжает удерживать Сумы 34 жителей Курской области.
«Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — сообщила она в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Министерство обороны РФ информировало о возвращении из украинского плена 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, захваченных украинскими боевиками. В обмен были переданы 270 украинских военнопленных и 120 гражданских лиц.
Министерство обороны РФ подчеркнуло, что вернувшиеся российские военнослужащие и гражданские лица находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В военном ведомстве также сообщили о планах продолжить инициированный Россией масштабный обмен в ближайшее время.