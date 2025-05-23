Москалькова: Украина продолжает удерживать 34 жителя Курской области

Министерство обороны РФ подчеркнуло, что вернувшиеся российские военнослужащие и гражданские лица находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В военном ведомстве также сообщили о планах продолжить инициированный Россией масштабный обмен в ближайшее время.