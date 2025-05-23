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Остановка троллейбусов по маршрутам № 37 и 61 произошла в Минске

Сообщается, что с 20.00 на просп. Независимости, ул. Руссиянова в направлении ДС «Уручье-2» и ДС «Уручье-4» из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 37 и 61.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановка троллейбусов по маршрутам № 37 и 61 произошла в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в государственном предприятии «Минсктранс».

Сообщается, что с 20.00 на просп. Независимости, ул. Руссиянова в направлении ДС «Уручье-2» и ДС «Уручье-4» из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 37 и 61.

Движение троллейбусов маршрута № 37 организовано по ул. Всехсвятская, Гинтовта, а троллейбусов маршрута № 61 — по ул. Всехсвятская, Гинтовта, Шафарнинская, Руссиянова. -0-