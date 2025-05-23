Москалькова попросит омбудсмена Украины посещать удерживаемых в Сумах 34 человек

«По нашим данным, сегодня в Сумах находится 34 человека, с каждым из родственников удерживаемых там лиц мы держим постоянную связь. Я по-прежнему буду просить и Международный комитет Красного Креста, и украинский офис уполномоченного по правам человека посещать этих людей и следить за тем, чтобы условия их содержания, пока они не будут вызволены, сохранялись по-прежнему на том же уровне. Конечно, будем бороться за их скорейшее возвращение», — заявила Москалькова.