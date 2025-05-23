Новый препарат для лечения гепатита С зарегистрировали в России

По словам представителей министерства, отечественная разработка будет выпускаться в виде покрытых пленочной оболочкой таблеток в дозировке 100 миллиграммов плюс 50 миллиграммов. Производство лекарственного средства по полному циклу будет идти на собственных мощностях компании. Кроме того, новый препарат включат в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В аптеках его буду отпускать по рецепту.