Новый препарат для лечения гепатита С зарегистрировали в России

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый отечественный препарат для лечения гепатита C — «Гразопревир + Элбасвир». Об этом в пятницу, 23 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам представителей министерства, отечественная разработка будет выпускаться в виде покрытых пленочной оболочкой таблеток в дозировке 100 миллиграммов плюс 50 миллиграммов. Производство лекарственного средства по полному циклу будет идти на собственных мощностях компании. Кроме того, новый препарат включат в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В аптеках его буду отпускать по рецепту.
— В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуются мероприятия, направленные на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков его распространение, — передает официальный Telegram-канал Минздрава.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова до этого рассказала, что уникальная российская вакцина от рака проходит первый из трех этапов исследований, уже через четыре-шесть лет препарат можно будет полноценно применять в лечении.