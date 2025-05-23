Новым генеральным директором РКК «Энергия» стал Игорь Мальцев

Как сообщили в Роскосмосе, до этого назначения, с 2022 года Мальцев возглавлял Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина. За время работы в НПЦАП под его руководством поставлены на производство и сданы заказчику новые образцы техники, налажена работа по наращиванию собственных производственных мощностей и выпуска новых изделий.