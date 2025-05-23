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В Башкирии легковушка на скорости въехала в стоящий грузовой JAC

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» сегодня произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 68-летний мужчина за рулём автомобиля «Зас Шанс» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик марки JAC.

По информации Госавтоинспекции Башкирии, столкновение произошло около трёх часов дня на 1449 километре автодороги, соединяющей Уфу с Самарой. Водитель легковушки погиб на месте до прибытия медиков. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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