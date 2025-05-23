В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток

В четверг премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что размер пособия по беременности для студенток очной формы обучения будет рассчитываться, исходя из прожиточного минимума региона, и в среднем может достигать до 90 тысяч рублей. Глава кабмина уточнил, что данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.