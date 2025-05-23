В Госдуму внесли проект об увеличении пособия для беременных студенток

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии, документ доступен в думской электронной базе.
В четверг премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что размер пособия по беременности для студенток очной формы обучения будет рассчитываться, исходя из прожиточного минимума региона, и в среднем может достигать до 90 тысяч рублей. Глава кабмина уточнил, что данная поддержка будет предоставляться за счет федерального бюджета будущим матерям, обучающимся в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
«В целях реализации политики государства, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми, законопроектом предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в соответствии с ФЗ от 24 октября 1997 года № 134 “О прожиточном минимуме в РФ” независимо от факта получения стипендии», — говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля.
Кроме того, полномочия по назначению и выплате пособия по беременности и родам студенткам предлагается передать Социальному фонду России и проводить выплату за счет средств федерального бюджета, указали в пояснительной записке.
Как уточнили в Государственной думе, закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 сентября.