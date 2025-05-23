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В Bloomberg раскрыли неожиданную просьбу Вашингтона в адрес Москвы

Вашингтон выразил желание увидеть другой состав российской делегации на возможных переговорах с Украиной в Ватикане. Об этом сообщили в Bloomberg, ссылаясь на слова знакомых с процессом источников.

Вашингтон выразил желание увидеть другой состав российской делегации на возможных переговорах с Украиной в Ватикане. Об этом сообщили в Bloomberg, ссылаясь на слова знакомых с процессом источников.

В особенности это касается помощника президента России Владимира Мединского.

— Американские официальные лица сигнализируют российским коллегам, что те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле, — уточнили в материале.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что ведомство активно работает над организацией встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Bloomberg также сообщило, что представители российской делегации не собираются ехать на переговоры с Украиной в Ватикан, так как считают Турцию лучшим местом для продолжения консультаций.

По данным The Washington Post, с проведением переговоров в Ватикане могут возникнуть проблемы, так как российские дипломаты находятся под санкциями и въезд в Евросоюз им запрещен.