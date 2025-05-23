В Самаре на маршрут № 480 вышло 5 дополнительных автобусов с 23 мая

В пятницу, 23 мая, на автобусном маршруте № 480, соединяющем пригородный вокзал Самары с поселком Смышляевка, появилось дополнительно пять машин.
Теперь обслуживанием пассажиров занимаются двадцать одна единица автотранспорта небольшой и средней вместимости, сообщают в региональном минтрансе.
Данная мера имеет временный характер и введена с целью уменьшить интервалы движения автобусов до десяти минут, обеспечив пассажирам более оперативное передвижение.
Впоследствии маршрут № 480 перейдёт на работу по госзаказу, что даст возможность обновить парк автомобилей и составить более удобный график движения, соответствующий интересам жителей Самары и пригорода.
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