В Ростовской области запретили продажу алкоголя в дни последних звонков

В Ростовской области объявлен «сухой закон» на период школьных выпускных. Согласно постановлению правительства региона, 24 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя — в большинстве муниципалитетов в этот день пройдут последние звонки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Исключение составляет только Шолоховский район, где торжественные линейки состоялись 22 мая. Запрет не касается ресторанов и кафе, где алкоголь можно будет приобрести как обычно.
Отметим, что меры приняты на основании областного закона. Нарушителям грозит штраф до 300 000 рублей за нарушение. Это необходимая профилактическая мера.
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