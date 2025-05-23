В Ростовской области запретили продажу алкоголя в дни последних звонков

В Ростовской области объявлен «сухой закон» на период школьных выпускных. Согласно постановлению правительства региона, 24 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя — в большинстве муниципалитетов в этот день пройдут последние звонки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.