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Врач Мясников назвал отличие между российскими и американскими пациентами

Американские пациенты, в отличие от россиян, следуют рекомендациям и принимают лекарства, которые прописал врач, чего не скажет о россиянах.

Американские пациенты, в отличие от россиян, следуют рекомендациям и принимают лекарства, которые прописал врач, чего не скажешь о россиянах. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Он рассказал, что когда работал в госпитале США, то старался не работать с пациентами из России. По его словам, ему больше нравилось лечить американцев.

«Ему (американцу. — Прим. ред.) сказал: “Одна таблетка три раза в день”. Он будет принимать. А наш? Он говорит: “А оно мне надо?” — сказал врач, отметив, что россиянин на приеме “всю душу вымотает”.

Также он заявил, что всегда старается найти индивидуальный подход к каждому пациенту. По его словам, гуманитарий или человек технического склада ума по-разному воспринимают информацию и объяснять им тоже нужно по-разному.

Ранее 71-летний доктор Мясников раскрыл неожиданный секрет молодости. По его словам, чтобы сохранить бодрость духа, необходимо общаться с девушками.

Он отметил, что «физическая нагрузка — это одно, но важно, чтобы еще горели и глаза».