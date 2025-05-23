Белорусы не попадут под мониторинг геолокации иностранцев в Москве и Подмосковье

Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. В итоге приезжающие по безвизу трудовые мигранты будут регистрироваться в специальном приложении. Еще для них будут вводить обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фото, мониторинг геолокации мобильных устройств.