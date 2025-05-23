Белорусы не попадут под мониторинг геолокации иностранцев в Москве и Подмосковье

Стало известно, коснется ли граждан Беларуси эксперимент по мониторингу геолокации в Москве и Подмосковье, пишет БелТА.
Так, в Московской области проведут эксперимент внедрения дополнительных механизмов учета иностранцев и лиц без гражданства, а также мониторинга их геолокации.
При этом законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, определено, что мониторинг геолокации в Москве и Подмосковье иностранцев не коснется граждан Беларуси.
— Данные меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси, — прокомментировал ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. В итоге приезжающие по безвизу трудовые мигранты будут регистрироваться в специальном приложении. Еще для них будут вводить обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фото, мониторинг геолокации мобильных устройств.
При успехе эксперимента, он будет распространен и на другие регионы России.
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