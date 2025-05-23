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Белорусы не попадут под мониторинг геолокации иностранцев в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье вводят мониторинг геолокации иностранцев — что ждет белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, коснется ли граждан Беларуси эксперимент по мониторингу геолокации в Москве и Подмосковье, пишет БелТА.

Так, в Московской области проведут эксперимент внедрения дополнительных механизмов учета иностранцев и лиц без гражданства, а также мониторинга их геолокации.

При этом законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, определено, что мониторинг геолокации в Москве и Подмосковье иностранцев не коснется граждан Беларуси.

— Данные меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси, — прокомментировал ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. В итоге приезжающие по безвизу трудовые мигранты будут регистрироваться в специальном приложении. Еще для них будут вводить обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фото, мониторинг геолокации мобильных устройств.

При успехе эксперимента, он будет распространен и на другие регионы России.

Тем временем МИД отреагировал на заявление канцлера ФРГ Мерца о немецких танках у границ Беларуси. Кроме того, МИД отреагировал на повышение ЕС пошлин на белорусскую продукцию.

Еще Польша строит новый забор под напряжением на границе с Беларусью.