Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 24 мая

Нельзя отказывать в помощи, особенно если просят еду или небольшую услугу — это может привести к нужде. Не стоит начинать новые дела без молитвы или благословения — считалось, что без этого задуманное не принесет успеха. Запрещалось ругаться и сплетничать — негативная энергия могла вернуться к тому, кто её распространяет. Не рекомендуется шить и прясть — по поверьям, это может «зашить» удачу. Нельзя оставлять детей без присмотра — верили, что в этот день нечистая сила особенно активна.