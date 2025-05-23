СМИ: Украина передала России 70 осужденных в рамках обмена «1000 на 1000»

Министерство обороны отчиталось, что в Россию после обмена с Украиной вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Ведомства также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Позже их всех перевезут на родину, где они смогут пройти полноценный курс реабилитации и лечения. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины.