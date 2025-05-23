СМИ: Украина передала России 70 осужденных в рамках обмена «1000 на 1000»

Киев передал Москве 70 осужденных якобы за сотрудничество с российскими государственными органами «коллаборационистов» в рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила Газета.ru со ссылкой на украинские СМИ.
Министерство обороны отчиталось, что в Россию после обмена с Украиной вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Ведомства также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Позже их всех перевезут на родину, где они смогут пройти полноценный курс реабилитации и лечения. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины.
Представители Службы внешней разведки РФ в свою очередь сообщили, что Украина намерена затягивать передачу России насильно удерживаемых курян. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в этом контексте отметил, что Россия будет готова передать Украине проект документа, в котором будут отражены условия мирного урегулирования военного конфликта, после окончания обмена сторон пленными.