Решение по допуску сборной РФ по хоккею на Олимпиаду будет принято позднее

Федерация хоккея России (ФХР) информирует, что итоговое решение по поводу выступления российской хоккейной команды на Олимпиаде 2026 будет принято на позднее.
В Стокгольме 23 и 24 мая проходит ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF).
«В рамках конгресса был затронут вопрос участия сборных команд России в зимних Олимпийских играх 2026 года. IIHF, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу. Окончательное решение будет принято позднее», — сообщает пресс-служба ФХР.
Ранее латвийский портал Sportacentrs опубликовал информацию о том, что решение о запрете на участие сборной России в Олимпиаде было принято после совещаний между IIHF и МОК.