Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение по допуску сборной РФ по хоккею на Олимпиаду будет принято позднее

Летом будут проведены дополнительные консультации с Международной федерацией хоккея и Олимпийским комитетом России.

Источник: Аргументы и факты

Федерация хоккея России (ФХР) информирует, что итоговое решение по поводу выступления российской хоккейной команды на Олимпиаде 2026 будет принято на позднее.

В Стокгольме 23 и 24 мая проходит ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF).

«В рамках конгресса был затронут вопрос участия сборных команд России в зимних Олимпийских играх 2026 года. IIHF, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу. Окончательное решение будет принято позднее», — сообщает пресс-служба ФХР.

Ранее латвийский портал Sportacentrs опубликовал информацию о том, что решение о запрете на участие сборной России в Олимпиаде было принято после совещаний между IIHF и МОК.