Посольство РФ сообщило об обстреле научного судна «Атлантида» возле Мозамбика

«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно Атлантида у мозамбикского побережья Индийского океана. Никто из россиян не пострадал, был нанесён незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан», — заявила пресс-атташе России в Мозамбике Полина Жукова.