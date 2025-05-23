Посольство РФ сообщило об обстреле научного судна «Атлантида» возле Мозамбика

Возле берегов Мозамбика произошло ЧП — неизвестные атаковали российское научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии «Атлантида». Подробности, какие имеются на данный момент, сообщили в российском посольстве.
«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно Атлантида у мозамбикского побережья Индийского океана. Никто из россиян не пострадал, был нанесён незначительный ущерб оборудованию. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан», — заявила пресс-атташе России в Мозамбике Полина Жукова.
Местные СМИ сообщали, что «Атлантида» была атакована двумя неизвестными малыми судами, которые не стали пытаться выходить на контакт с экипажем корабля и сразу же открыли огонь. Произошло это возле острова Тамбузи в архипелаге Киримбас.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Россия запустила большую африканскую исследовательскую экспедицию для оценки водных биоресурсов, в сотрудничестве с африканскими странами. В состав экспедиции вошла, как раз, «Атлантида».