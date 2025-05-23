Центробанк снизил официальный курс доллара до 79,71 рубля

Российский Центробанк снизил официальный курс американского доллара — в предстоящие выходные, а также в понедельник (24 по 26 мая) он будет равен 79,71 рубля. Соответствующая информация следует из данных регулятора.
Однако с курсом евро все произошло наоборот — он повысился на 0,32 рубля, достигнув 90,52 рубля.
Кроме того, вырос и курс китайского юаня на 0,07 рубля — теперь один юань равен 11,08 рубля, передают на сайте ЦБ.
Недавно частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров рассказал, чего ждать от курса рубля в конце весны и начале лета. По его словам, до конца мая прогнозируется замедление темпов укрепления отечественной валюты.
Помимо этого, главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев ранее заявил, что курс американского доллара может опуститься до уровня 60−70 рублей уже грядущим летом в случае существенного притока иностранных инвестиций на российский рынок.
Ранее эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан назвал истинную причину укрепления курса рубля к западным валютам. По его словам, ключевым фактором является геополитическая обстановка.