РФС запретил на год «Крыльям Советов» покупать футболистов

Российским футбольным союзом (РФС) наложен запрет на приобретение новых игроков футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники.
Ограничение касается ближайших трансферных окон — летнего и зимнего. При этом самарская команда сохраняет возможность продажи своих футболистов и заключения контрактов со свободными агентами, за которых не потребуется платить компенсацию. Источники издания уточнили, что в случае продажи футболиста, клуб получит право использовать полученные средства на новые приобретения.
Причиной такого решения послужили финансовые трудности самарцев, а именно наличие задолженности перед компанией «РТ-Капитал» (входит в «Ростех»), превышающей 900 млн рублей. Ранее руководство «Крыльев Советов» сообщало об успешном получении лицензии от РФС. Клуб сможет участвовать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в предстоящем сезоне.
Ранее сообщалось, что шестикратный победитель Лиги чемпионов Модрич покинет «Реал» в конце сезона.