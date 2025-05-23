РФС запретил на год «Крыльям Советов» покупать футболистов

Ограничение касается ближайших трансферных окон — летнего и зимнего. При этом самарская команда сохраняет возможность продажи своих футболистов и заключения контрактов со свободными агентами, за которых не потребуется платить компенсацию. Источники издания уточнили, что в случае продажи футболиста, клуб получит право использовать полученные средства на новые приобретения.