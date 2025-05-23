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Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям

Гамула: у ИИ нет морали, поэтому его решения могут нести печальные последствия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Искусственный интеллект в настоящее время не обладает ценностями и моралью, поэтому решения, принятые им, могут привести к печальным последствиям, заявил РИА Новости заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Андрей Гамула.

«Искусственный интеллект сейчас не имеет ни ценностей, ни морали, и потому решения, принятые им, могут нести самые печальные последствия», — сказал он.

По мнению эксперта, пока рано говорить об искусственном интеллекте как о некоем альтернативном разуме.

«Единственным разумным человеком на Земле остается человек. Даже самый сложный алгоритм всегда будет действовать на основании фактов и постулатов, заложенных в него извне», — отметил Гамула, добавив, что искусственный интеллект не только не может нести ответственность за свои решения, но и фактически действует в русле, заданном кем-то другим.