Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Искусственный интеллект в настоящее время не обладает ценностями и моралью, поэтому решения, принятые им, могут привести к печальным последствиям, заявил РИА Новости заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Андрей Гамула.
«Искусственный интеллект сейчас не имеет ни ценностей, ни морали, и потому решения, принятые им, могут нести самые печальные последствия», — сказал он.
По мнению эксперта, пока рано говорить об искусственном интеллекте как о некоем альтернативном разуме.
«Единственным разумным человеком на Земле остается человек. Даже самый сложный алгоритм всегда будет действовать на основании фактов и постулатов, заложенных в него извне», — отметил Гамула, добавив, что искусственный интеллект не только не может нести ответственность за свои решения, но и фактически действует в русле, заданном кем-то другим.