23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Англосаксы хотят до остатка использовать человеческий ресурс Украины. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«Украины как независимого государства давным-давно не существует. То, что мы видим сейчас, это остатки украинской государственности, которые уже никоим образом не смогут даже претендовать на субъектность. Про Украину и народ, который там остался, не думает никто от слова совсем. Все это рассматривают только с точки зрения ресурсов. А главные ресурсы — это земля и недра, которые давным-давно проданы. А люди рассматриваются как человеческий ресурс для натовской частной военной кампании ВСУ», — сказал Дмитрий Василец.
«Дистанцироваться, но не выходить». Василец про стратегию США в украинском конфликте Почему Украину не принимают в блок НАТО, объяснил Василец.
По мнению общественного деятеля, в Украине максимально ухудшаются экономические условия, чтобы сделать украинскую армию единственным работодателем. Таким образом, люди вынуждены либо голодать, либо записываться в Вооруженные силы Украины.
«Логика англосаксов является абсолютно прагматичной. Именно поэтому сейчас будут максимально повышаться цены на электроэнергию и газ», — уверен он.
Дмитрий Василец также убежден, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе украинский народ совершенно не нужен англосаксам.
«Абсолютное большинство людей уже прекрасно поняли, что это билет в один конец, и делают все возможное, чтобы не попасть в натовскую частную военную кампанию, — подчеркнул общественный деятель. — Поэтому режим Зеленского вынужден прибегать к насильственным методам, чтобы хоть как-то поддерживать численность натовской ЧВК ВСУ. Кроме того, определенные параметры диктуют из-за границы».-0-