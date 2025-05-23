Украинский эксперт: англосаксы хотят до остатка использовать человеческий ресурс Украины

«Украины как независимого государства давным-давно не существует. То, что мы видим сейчас, это остатки украинской государственности, которые уже никоим образом не смогут даже претендовать на субъектность. Про Украину и народ, который там остался, не думает никто от слова совсем. Все это рассматривают только с точки зрения ресурсов. А главные ресурсы — это земля и недра, которые давным-давно проданы. А люди рассматриваются как человеческий ресурс для натовской частной военной кампании ВСУ», — сказал Дмитрий Василец.