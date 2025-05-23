Эксперт из России: ProfSkills — это много опыта, обмен знаниями, налаживание полезных контактов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ProfSkills Belarus 2025 — это много опыта, обмен знаниями, налаживание полезных контактов. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил руководитель делегации из России, начальник центра методологического сопровождения Института развития профессионального образования Александр Осадчий перед торжественным открытием VI Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025, которое прошло в «Чижовка-Арене».
Около 400 конкурсантов, 50 компетенций. В Минске стартовал Республиканский конкурс профмастерства Эксперт из Зимбабве: мы хотим почерпнуть у белорусских студентов умение на практике применять знания.
Один из руководителей российской делегации подчеркнул, что команда рада присутствовать на мероприятии. «Традиционно мы приехали большой делегацией — около 100 человек, это участники и эксперты. На самом деле нас гораздо больше — тех, кто участвует в деловой программе конкурса. Участвуем почти во всех компетенциях. Рассчитываем получить от конкурса положительные эмоции, много опыта, обмен знаниями, налаживание полезных контактов», — сказал Александр Осадчий.
Он отметил, что очень важно, чтобы эксперты из разных стран между собой общались и обменивались технологиями и подходам к подготовке конкурсантов. «Мы берем лучшие подходы, которые видим здесь, надеемся, что и у нас берут лучшие наши подходы к профессиональному образованию. Представители Беларуси постоянно приезжают к нам для участия в наших чемпионатах профессионального мастерства. Постоянно принимаем ваши делегации на финалах в Санкт Петербурге и в Великом Новгороде», — проинформировал представитель российской команды.
В рамках VI Республиканского конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 стартовал и Открытый чемпионат профессионального мастерства стран-партнеров ЕАЭС+. В нем примут участие конкурсанты из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Зимбабве. «Чем больше стран, чем больше участников, тем больше экспертиза. Всегда интересно узнать, как готовят участников в других странах. Ведь чем больше стран, тем больше повышается экспертность конкурса», — добавил Александр Осадчий.
В VI Республиканском конкурсе профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 принимают участие около 400 конкурсантов. Они продемонстрируют свое мастерство по 50 компетенциям (профессиям) в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моде. В торжественной церемонии открытия приняли участие команды из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской, Минской областей, Минска, а также команды из Азербайджана, Зимбабве, Казахстана, Китая, Пакистана, России и Узбекистана. Конкурсанты стали участниками красивой церемонии со световым шоу, танцевальным флешмобом, приняли участие в шествии. Эксперты конкурса принесли клятву и нажали на кнопку, обозначив открытие конкурса. -0-
Фото Рамиля Насибулина.