Эксперт из России: ProfSkills — это много опыта, обмен знаниями, налаживание полезных контактов

Он отметил, что очень важно, чтобы эксперты из разных стран между собой общались и обменивались технологиями и подходам к подготовке конкурсантов. «Мы берем лучшие подходы, которые видим здесь, надеемся, что и у нас берут лучшие наши подходы к профессиональному образованию. Представители Беларуси постоянно приезжают к нам для участия в наших чемпионатах профессионального мастерства. Постоянно принимаем ваши делегации на финалах в Санкт Петербурге и в Великом Новгороде», — проинформировал представитель российской команды.