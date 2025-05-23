Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 26−28 мая

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 26 по 28 мая, предупредили в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Корректировка связана с проведением в указанный период на участке Дорошиха — Тверь ремонтных работ по модернизации второго главного пути и замене стрелочного перевода на станции Спирово, пояснили в компании.
Таким образом, под отмену подпадет поезд № 7548 на участке Москва — Зеленоград-Крюково. Также часть составов, идущих по маршрут Тверь — Бологое — Тверь, не будет курсировать на всем пути следования.
В МТППК призвали заранее узнавать все изменения на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Вместе с тем график изменится и у поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). После 20:00 23 мая и до конца 25 мая интервал движения увеличится до 30 минут, отправление последних электричек с Зеленограда-Крюкова до Ипподрома назначено на 23:42. На Казанском направлении интервалы могут увеличиться до 20 минут, а на станции Митьково — до 40 минут.