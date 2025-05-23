Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 26−28 мая

Вместе с тем график изменится и у поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). После 20:00 23 мая и до конца 25 мая интервал движения увеличится до 30 минут, отправление последних электричек с Зеленограда-Крюкова до Ипподрома назначено на 23:42. На Казанском направлении интервалы могут увеличиться до 20 минут, а на станции Митьково — до 40 минут.